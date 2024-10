Nomina di nuovi Parroci nelle comunità parrocchiali della forania di Minturno

Giovedì 3 ottobre, durante l’assemblea dei presbiteri, l’Arcivescovo monsignor Luigi Vari ha dato l’annuncio della nomina di due nuovi Parroci, che si avvicendano nella conduzione pastorale di comunità nella forania di Minturno.

Don Antonio Guglietta, che finora ha guidato le tre parrocchie di Ausonia, Selvacava e Madonna del Piano, è stato nominato Parroco della comunità di san Biagio vescovo e martire a Marina di Minturno. L’ingresso canonico è fissato per domenica 3 novembre.

Nato a Fondi il 6 gennaio 1967, entra nel Seminario di Anagni nel 1990 e riceve l’ordinazione presbiterale il 22 giugno del 1996 dall’Arcivescovo Vincenzo Maria Farano, che lo assegna come Vicario parrocchiale alla parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù di Penitro, affidata a monsignor Antonio De Meo. Dall’aprile 1997, segretario particolare dell’Arcivescovo Pier Luigi Mazzoni, per poi essere nominato Parroco di Coreno Ausonio il 25 settembre 1999. Il 21 settembre 2008 inizia la missione sacerdotale nella Parrocchia San Carlo Borromeo in Gaeta. Dopo un anno sabbatico, nel 2014 viene assegnato come Vicario parrocchiale alla comunità dell’Immacolata in Scauri e di San Nicandro in Tremensuoli. Trasferito ad Ausonia nel gennaio 2016 come Amministratore parrocchiale delle tre comunità di San Michele Arcangelo, San Bartolomeo apostolo e Sant’Antonio da Padova, Madonna del Piano, ne viene nominato Parroco nel gennaio 2017, unitamente all’incarico di Rettore del Santuario della Madonna del Piano.

A livello diocesano è stato Assistente dell’Azione Cattolica ragazzi, membro del Consiglio presbiterale e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Sostentamento del Clero. Ricopre, ora, l’incarico di Assistente della Sottosezione di Gaeta dell’Unitalsi.

Don Riccardo Pappagallo, attualmente Cappellano dell’ospedale di Formia e Vicario parrocchiale a Penitro e Castellonorato, subentrerà quale Parroco nelle comunità di san Michele Arcangelo, di san Bartolomeo apostolo e sant’Antonio di Padova e della Madonna del Piano in Ausonia. Inizierà il servizio nelle Parrocchie di Ausonia sabato 9 novembre.

Classe 1963, originario di Barletta, si è formato presso la Comunità religiosa dei Frati francescani della Provincia napoletana del Sacratissimo Cuore di Gesù, svolgendo gli studi filosofici e teologi presso la facoltà teologica di Capodimonte a Napoli, sezione San Tommaso. Emette la professione religiosa il 31 ottobre 1991 e viene ordinato sacerdote il 30 giugno 1996. Parroco della chiesa di Santa Chiara a Napoli, si dedica allo svolgimento delle “missioni al popolo” sul territorio nazionale.

Trasferitosi nell’Arcidiocesi di Gaeta nel marzo 2005, dove è ora incardinato, viene designato quale Parroco di Pastena (2007-2014) e, successivamente, Parroco della comunità di San Carlo Borromeo in Gaeta (2014-2022).

A livello diocesano, ricopre l’incarico di Direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute.

A don Antonio e don Riccardo l’augurio di un fecondo ministero sacerdotale e pastorale a servizio del popolo di Dio della nostra Chiesa diocesana di Gaeta.

Comunicato stampa don Antonio Centola