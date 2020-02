L’ufficio postale di via Porta Leone a Pontecorvo si rinnova

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Pontecorvo, in Porta Leone, da oggi mercoledì 12 febbraio, è interessato da lavori di manutenzione straordinaria.Durante il periodo dell’intervento è stato previsto il potenziamento dell’ufficio postale di Pastine di Pontecorvo, in Via Sant’Antonio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con due sportelli dedicati alla clientela di via Porta Leone, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Cassino, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35.La riapertura dell’ufficio postale di Via Porta Leone è prevista per mercoledì 26 febbraio con i consueti orari.

COMUNICATO STAMPA – foto generica

Correlati