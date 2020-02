Iscrizioni in prima, al Liceo di Ceccano 30% in più rispetto allo scorso anno

Tante famiglie hanno scelto il Liceo di Ceccano per il prossimo anno scolastico: al termine delle operazioni di iscrizione, si è registrato un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. Grande soddisfazione nella comunità educante del Liceo di Ceccano per la rinnovata fiducia espressa dalle famiglie. Attualmente il Liceo di Ceccano conta 37 classi suddivise in tre corsi, il liceo scientifico d’ordinamento, con la sperimentazione musicale e sportiva, il liceo delle scienze applicate ed il liceo linguistico.

COMUNICATO STAMPA