L’Istituto nautico Caboto apre le porte per il primo Open Day della stagione

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, famiglie e chiunque sia interessato ad una solida cultura scientifica, aperta alle innovazioni che stanno modificando il nostro modo di essere nel mondo di scoprire da vicino l’offerta formativa dell’Istituto. Giovani studenti delle Scuole Medie e le famiglie potranno conoscere la ricchezza dell’Offerta Formativa accedendo ai laboratori, assistendo a dimostrazioni pratiche, incontrando docenti e studenti, e potendo ricevere informazioni dettagliate sui diversi percorsi di studio.

Nei tantissimi anni di presenza nel territorio, l’Istituto Nautico Caboto, si è affermato come eccellenza formativa non solo per la lunga tradizione nella formazione di figure professionali altamente qualificate nel settore marittimo, ma per aver formato schiere di alti Ufficiali della Marina Militare, della Guardia di Finanza, del mondo della stampa, della cultura, dell’imprenditoria, ecc. Oggi tali percorsi di eccellenza sono sostenuti dall’utilizzo didattico di Laboratori all’avanguardia, dotati delle più moderne tecnologie, che offrono agli studenti un’esperienza di apprendimento non solo prossima al sistema produttivo ma, in molti casi, cimentandosi su apparati che offrono la possibilità di anticipare quanto sarà possibile incontrare nel futuro nel mondo del lavoro. Tra questi il Simulatore di navigazione che offre un’esperienza immersiva ed emozionante per vivere i metodi e le responsabilità di guidare una nave in qualsiasi condizione meteomarina.

L’Istituto vanta un team di docenti, professionisti dell’educazione ed esperti nelle discipline del settore, che mettono a disposizione la loro passione e competenza per accompagnare gli studenti verso la scoperta del proprio futuro. Oltre, alle attività curricolari, l’Istituto Nautico offre potenziamenti curricolare, numerose attività extracurricolari ed extrascolastiche e molteplici possibilità di scambi internazionali con permanenze all’estero da 7 a 30 gg.

Oltre ai percorsi formativi che preparano i ragazzi ad un futuro di Comandanti della marina mercantile, di macchina, di coperta e meccatronici, in forte crescita anche il percorso dedicato alla logistica, settore che sta conoscendo una notevole espansione anche nel territorio, in grado di offrire molte opportunità sul mercato del lavoro.

L’Istituto nautico Caboto di Gaeta si prepara anche ad ospitare diversi momenti culturali, in linea con la volontà di offrire anche momenti per la crescita culturale e personale dei ragazzi. Tra questi, venerdì 29 novembre, alle ore 17.30, ci sarà la proiezione del documentario “Le donne di Caravaggio” a cura di S. Valente, C. Di Mille e M. Rata.

Altro momento molto significativo, il ricordo organizzato sulla figura di Luigi Cardi, Storia e Studi di un uomo straordinario tra “Gaeta e il Mondo”, che si terrà sabato 30 novembre alle ore 17.30.