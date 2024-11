Frosinone, risanamento qualità aria: 24 novembre, domenica ecologica

Il 24 novembre, come da calendario dell’amministrazione, si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Le successive si terranno il 19 gennaio, il 9 febbraio e il 23 marzo: in queste giornate è vietata la circolazione dei mezzi ad uso privato in alcune zone del centro urbano, anche al fine di consentire lo svolgimento di iniziative capaci di sensibilizzare e informare la popolazione sull’inquinamento atmosferico, che saranno successivamente comunicate.

L’ambito viario urbano è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina, Piazza Madonna della Neve, Via Madonna della Neve, Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve), Viale Volsci, Via Simoncelli, Via Vado del Tufo, Viale Europa, Via Marittima (da incrocio Viale Europa), Via G. Puccini, Via G. Pasta, Via Pier Luigi da Palestrina, Via San Giuliano, Via A. Vivaldi, Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi), Viale America Latina, Via G. Marconi, Via Fosse Ardeatine, Via San Gerardo (senso unico in discesa), Via Don G. Buttarazzi, Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi), Via Caio Mario, Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario) o su Via Puccini. Su tali strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina area destinata a parcheggio (da cui sarà quindi possibile recarsi presso le varie zone del centro urbano mediante i servizi di trasporto pubblico), come piazza Salvo D’Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura, in via Vado del Tufo).

Il divieto di circolazione nelle domeniche ecologiche si estende a Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) per i veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Come da normativa regionale, le limitazioni alla circolazione non riguardano: i veicoli elettrici e i veicoli ibridi; i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria, i servizi pubblici taxi e NCC; i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali.

Di seguito, il link al testo integrale dell’ordinanza: https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=65875&CSRF=3e8cfea30cecad9fdc8770fcf3f3d7ab

COMUNICATO STAMPA