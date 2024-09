Lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità sulla sr 82 nel comune di Arpino

Con soddisfazione e orgoglio, come già anticipato lo scorso mese di agosto, annuncio, in qualità di consigliere comunale delegato ai rapporti con gli enti, l’avvio del primo lotto dei lavori sulla strada regionale 82 ‘Valle del Liri’, in territorio di Arpino, che riguarderanno il controllo del drenaggio delle acque, la sistemazione dei cigli del marciapiede, la realizzazione di due piazzole per la fermata dei bus Cotral e la relativa segnaletica verticale. Un intervento di circa 70mila euro. Parallelamente si sono già effettuate le indagini propedeutiche per il secondo lotto di lavori che, con uno stanziamento di circa 600.000 euro, interesseranno il rifacimento di alcuni tratti del manto stradale, dell’intero marciapiede e della segnaletica. Ringrazio il consigliere regionale on. Alessia Savo, l’assessore regionale al lavori pubblici Manuela Rinaldi e l’Astral per l’attenzione e la promessa mantenuta nei confronti di una problematica molto sentita e che garantisce la sicurezza e l’incolumità di automobilisti e pedoni su un’arteria particolarmente trafficata e, quindi, pericolosa. Un altro esempio della collaborazione, del dialogo fattivo e della forza della filiera istituzionale all’interno della quale la Regione Lazio non ha mancato di rispettare un impegno preso con noi amministratori e con tutti i cittadini di Arpino. Mauro Visca Consigliere Comunale delegato rapporto con gli Enti

COMUNICATO STAMPA

