Semplificazione urbanistica, Ciacciarelli: “Obiettivo costruire un nuovo modello nel Lazio”

Si è tenuta in Consiglio regionale del Lazio, l’audizione convocata dal presidente della X commissione all’Urbanistica, alle Politiche abitative e ai Rifiuti, Laura Corrotti, per illustrare la proposta di Legge sulla semplificazione urbanistica, adottata dalla Giunta nel mese di agosto su iniziativa dell’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«La convocazione di un’audizione sulla proposta di Legge per la semplificazione urbanistica, conferma la volontà dell’Amministrazione regionale di costruire un modello urbanistico che sia il risultato del costante ascolto dei territori e degli operatori del settore. Per garantire questo importante lavoro, con il presidente della Commissione Urbanistica, Laura Corrotti, abbiamo invitato gli assessori all’Urbanistica e al Patrimonio di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e Tobia Zevi, oltre ai rappresentati dei Collegi, gli Ordini, le Fondazioni e le associazioni di categoria operanti nel settore», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Il testo della proposta di legge è il risultato di un lavoro di analisi e coordinamento che, grazie a un rapporto con le amministrazioni locali, abbiamo portato avanti con l’assessorato nel corso del primo anno di Governo. È importante mantenere questa impostazione di lavoro, in questa fase di ascolto, per confrontarci al meglio con il mondo professionale che opera in ambito urbanistico», ha spiegato l’assessore Ciacciarelli.

«Una volta chiusi i lavori della Commissione, la nostra intenzione è quella di approvare il testo di Leggere per consentire anche alla Regione Lazio di avere una legislazione urbanistica al passo con i tempi. Ringrazio il presidente della commissione Urbanistica, Laura Corrotti, il vicepresidente della commissione, Marika Rotondi e il consigliere Laura Cartaginese per l’intenso lavoro che stanno portando avanti per definire un nuovo modello di urbanistica nel Lazio», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA