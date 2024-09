La scuderia Nebrodi Racing ai nastri di partenza della Guarcino – Campocatino con il Frusinate Cristian Fedeli su Formula Gloria TM-SS 1000 Suzuki

Castell’Umberto: Fine settimana caldo per il portacolori della scuderia umbertina Nebrodi Racing,

al via della Guarcino – Campocatino gara di velocità in salita in programma il 6-7-8 Settembre a

Guarcino in provincia di Frosinone, sarà della partita il forte pilota Cristian Fedeli a bordo di una

performante Formula Gloria TM-SS motorizzata 1000 Suzuki di derivazione motociclistico.

Venerdì 6 settembre verranno svolte le operazione di verifica, sabato le prove ufficiali e domenica 8

si svolgerà la gara su un percorso di circa 8km tecnico e molto difficile che metterà a dura prova

pilota e macchina.

Il driver Frusinate ha tutte le carte in regola per ben figurare e portare a casa un ottimo risultato, le

sue capacità di guida associate al mezzo performante gli darà la possibilità di competere con i

migliori, soddisfazione in casa Nebrodi Racing, avere un pilota come Cristian in squadra è motivo

di orgoglio, le sue capacità sono ben note, siamo sicuri che ci prenderemo belle soddisfazioni.

Cristian verrà seguito in gara dalla DRC Sport Management di Cesare Funari, che monitorerà le

varie fasi della competizione del pilota Frusinate.

COMUNICATO STAMPA