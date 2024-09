Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea Federazione di Frosinone, raccolta firme autonomia differenziata

La raccolta di firme per l’abrogazione della legge “Calderoli” per l’attuazione dell’ autonomia differenziata sta dando risultati positivi in termini di interesse e partecipazione da parte dei cittadini.

Il nostro partito sta dando un contributo attivo alla raccolta sia con i banchetti unitari che attraverso iniziative autonome. Sarà fondamentale superare il milione di firme per due ordini di motivi,il primo, per dare un segnale politico. Il secondo, ottenere un risultato straordinario in termini di numero di firme sarebbe importante anche di fronte alla corte costituzionale che dovrà decidere sull’ammissibilità del quesito totalmente abrogativo, l’unico sostenuto dal fronte ampio che fa riferimento al comitato referendario.

Siamo in dirittura d’arrivo e in questo fine settimana 6/7/8 settembre saremo impegnati anche come partito provinciale nella raccolta delle firme. Saremo presenti nelle piazze a Sora, Ceccano, Paliano e Cassino insieme alle compagne e compagni di Cassino Popolare

