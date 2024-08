La Nebrodi Racing alla 11° edizione del rally Terra di Argil città di Pofi con l’equipaggio Giammasi – Aceto

Luigi Giammasi Navigato da Andrea Aceto, a bordo della Peugeot 106 rallye K10 portacolori della

scuderia Nebrodi Racing, questo fine settimana saranno impegnati sulle insidiose e affascinanti prove

speciali della 11° edizione del rally Terra di Argil città di Pofi, gara valida per il CRZ 8° zona.

Luigi ritorna a bordo della 106 kit , dopo l’amaro ritiro del rally di Roma cercherà di arrivare alla fine e

portare a casa un buon risultato, l’obbiettivo è fare km per conoscere il mezzo ed affinare il filing con il

navigatore in preparazione per la prossima stagione che vedrà l’equipaggio ciociaro impegnato in tutte

le gare del CRZ con l’obbiettivo di arrivare in finale e vincere la zona.

Soddisfazioni in casa Nebrodi Racing: – “seguiamo con attenzione Luigi, pilota esperto e veloce,

l’obbiettivo è quello di portare a casa un buon riscontro sul campo di gara e lavorare per la

partecipazione al CRZ il prossimo anno, l’equipaggio ciociaro sarà seguito da Cesare Funari e dalla

DRC sport management ormai nostro insostituibile partner nella comunicazione e nella gestione degli equipaggi nostri portacolori.

COMUNICATO STAMPA