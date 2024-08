Regione Lazio:” non corrisponde a vero la notizia di un taglio al fondo TPL di Roma Capitale”

«Stupiscono le dichiarazioni degli esponenti dell’opposizione in merito alla non notizia di un taglio ai finanziamenti per il trasporto pubblico di Roma Capitale da parte della Regione Lazio. Si tratta infatti di farneticazioni strumentali e ingiustificate visto che, come dovrebbero sapere bene in particolare i consiglieri del Partito Democratico, il momentaneo storno dei 38 milioni rappresenta il frutto di un accordo votato all’unanimità dall’Aula attraverso un ordine del giorno in quanto finalizzato all’approvazione della manovra fiscale. Accordo attraverso il quale è già stato stabilito che i suddetti fondi verranno ridestinati al trasporto pubblico locale, attraverso una legge di variazione di bilancio, subito dopo la riunione del tavolo sulla sanità, prevista per settembre».

Lo spiega in una nota la Giunta della Regione Lazio.

foto repertorio