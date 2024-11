La consigliera regionale di FdI Alessia Savo sul progetto Tav in provincia di Frosinone

“In queste ultime settimane l’argomento sulla stazione dell’Alta Velocità in provincia di Frosinone è tornato al centro di diverse occasioni di dibattito e su più tavoli di discussione. Del tema, però, la sottoscritta, in qualità di consigliere regionale ma anche e soprattutto di rappresentante della provincia di Frosinone, si è interessata sin da subito anche – tra le altre azioni – attraverso la richiesta, al presidente della Commissione Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, di un’audizione ad hoc. L’interlocuzione su fattibilità, tempi e realizzazione del progetto, sia con il presidente Francesco Rocca che con l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, non ha mai conosciuto battute d’arresto e prosegue lontano dai riflettori e dai proclami.

Che il nostro sia un territorio fortemente strategico per tutto il Lazio è cosa nota; quella che, parimenti, dovrebbe essere condivisa, però, è anche una visione complessiva e sinergica dell’infrastruttura, che consideri la provincia nella sua globalità perché l’interesse nei confronti del progetto stesso è di respiro più ampio rispetto al punto in cui sarà realizzata la stazione Tav. Il mio impegno in tal senso, lo ripeto, non è mai venuto meno, e questo anche grazie alla continua condivisione, collaborazione e lavoro comune del governo regionale. Quello della Tav è un treno di rilancio e sviluppo che nessuno ha intenzione di perdere: lavoriamo insieme attraverso azioni mirate e fattibili per un risultato che non sarà di un comune ma di tutta la provincia di Frosinone”.

Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo, in merito al progetto Tav in provincia di Frosinone.