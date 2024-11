Anagni, celebrazione della Virgo Fidelis

Alle ore 11,00 di ieri, presso la Chiesa di Sant’Andrea di Anagni, ha avuto luogo la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia è stata officiata dal Parroco Don Bruno Durante alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni, Cap. Alessandro Dell’Otto, dei C.ti delle Stazioni Carabinieri dipendenti, delle autorità civili e militari della Città dei Papi, oltre ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e dei volontari della Protezione Civile di Anagni. Nel corso dell’omelia Don Bruno ha messo in evidenza l’importanza della figura di Maria. Ha descritto come la Madonna rappresenti una presenza costante accanto ai fedeli, specialmente nei momenti di difficoltà. Tra i momenti salienti è stata recitata la preghiera del Carabiniere, un rituale che unisce in un solo spirito tutti coloro che servono il Paese. A seguito dell’Omelia, il Cap. Alessandro dell’Otto, ha preso la parola rievocando l’anniversario della Battaglia di “Culqualber” nonché la “Giornata dell’Orfano” richiamando l’attenzione sui familiari dei Carabinieri scomparsi in servizio. L’evento di oggi ha messo in evidenza non solo la tradizione legata alla celebrazione della Virgo Fidelis ma anche il ruolo fondamentale che i Carabinieri rivestono nella società contemporanea. La figura della patrona, molto venerata, diventa quindi un simbolo di sicurezza e protezione, un richiamo ad una fede che si traduce in azioni concrete

