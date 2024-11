Isola del Liri / Sora, violento schianto con la moto: grave commercialista, elitrasportato

E’ rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto ad Opi, un noto commercialista di Isola del Liri con studio professionale a Sora.L’uomo di 72 anni mentre era in comitiva con altri motociclisti, per cause al vaglio da parte dei Carabinieri di Villetta Barrea, è finito fuori strada con la sua due ruote rimanendo gravemente ferito tanto da essere elitrasportato presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico,come riporta Penna e Spada, dovrebbe essere in coma farmacologico.

Foto archivio

