Apertura cantiere provinciale Pastena – Lenola. Gianluca Quadrini: “Un traguardo importante per la sicurezza dei cittadini.”

“Un traguardo significativo che segna un’importante fase di intervento per la comunità locale.” Così il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime la propria soddisfazione per l’apertura del cantiere sulla Strada Provinciale Pastena – Lenola. “Ho voluto fortemente questo progetto – ha dichiarato il Presidente – perché sono convinto che la sicurezza stradale debba essere una priorità per tutti noi. È un passo in avanti fondamentale per garantire ai nostri cittadini la possibilità di muoversi in sicurezza”. L’intervento si è reso necessario poiché si tratta di un’importante arteria di collegamento, utilizzata non solo per il traffico locale, ma anche per quello intercomunale e di tutti coloro che utilizzano questa strada, soprattutto nel periodo estivo, per raggiungere il mare. Per questo motivo, la Provincia di Frosinone ha stanziato fondi per il rifacimento di un tratto di strada di circa 1.040 metri, un investimento concreto che mira a migliorare le condizioni di viabilità. I lavori prevedono oltre al rifacimento del manto stradale anche quello dei fossi laterali di smaltimento delle acque. Quadrini, in un lavoro congiunto con il sindaco di Pastena, on. Angelo D’Ovidio, l’assessore comunale, dott.ssa Cesira Salamera, al presidente del consiglio, Giovanni Frattarelli, e i consiglieri dott. Giuliano Petrucci e dott. Matteo Frascarelli, ha effettuato numerosi sopralluoghi per monitorare da vicino la situazione e identificare le aree di intervento più necessarie. “Metterci da subito in campo, ascoltando le esigenze del territorio, è stata una scelta strategica – ha continuato – e sono grato a tutti coloro che hanno collaborato. Questo cantiere non è solo un intervento tecnico, ma un segno di attenzione verso le necessità della nostra comunità – ha aggiunto il Presidente – Pubblica sicurezza e qualità della vita sono obiettivi che il nostro ente sta perseguendo con determinazione. Vogliamo che i nostri cittadini possano viaggiare in sicurezza, e ogni passo in questa direzione è una vittoria per tutti noi”.

Infine, Quadrini, ha voluto ringraziare per la preziosa collaborazione il consigliere provinciale delegato, Luigi Vittori, gli uffici provinciali , l’ing. Tommaso Michele Secondini, l’arch. Michele Antoniani per il loro costante impegno nella manutenzione stradale provinciale. Ho poi inoltre sottolineando come il lavoro di squadra sia fondamentale per il raggiungimento di obiettivi così importanti. “l’inaugurazione di questo cantiere è solo l’inizio di una serie di interventi che progetteremo nel prossimo futuro. Un impegno di ascolto rivolto sopratutto ai piccoli comuni che l’amministrazione di Stefano sta portando avanti con grandi risultati.”

COMUNICATO STAMPA