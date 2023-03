Isola del Liri, primo ambulatorio gratuito per le persone affette da endometriosi

In Italia sono affette da endometriosi, patologia cronica ed invalidante, il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni.

Per l’occasione interverranno il sindaco di Isola Del Liri Massimiliano Quadrini, la consigliera delegata Anna Paola Faticoni, il direttore dell’Asl di Frosinone Angelo Aliquó, il direttore del distretto C di Sora Mario Ventura , la responsabile del consultorio dottoressa Petitti, le tutor referenti dell’associazione Tiziana Genito e Martina Garonfalo.

“Non si deve avere paura di chiedere aiuto e supporto – dichiara il sindaco di Isola Liri Massimiliano Quadrini-. Medici, psicologi e consulenti possono svolgere un ruolo importante, aiutando donne e ragazze a far fronte ai sentimenti di confusione, dolore, frustrazione che spesso accompagnano l’endometriosi. Anche alla luce di ciò si può ben comprendere l’importanza della presenza di uno sportello gratuito a disposizione delle donne”.

Si tratta di una patologia non ancora del tutto conosciuta ed anche per questo un ruolo fondamentale è svolto dalla diagnosi precoce: “Prevenzione e conoscenza sono le parole d’ordine – spiega la consigliera Faticoni -; è un orgoglio come amministratrice avere in città il primo sportello dedicato a questa patologia di cui, forse, non si ha ancora una consapevolezza profonda , nonostante colpisca un grande numero di donne ed in percentuale minore anche gli uomini. L’auspicio è che attraverso la cooperazione tra figure diverse come il medico, lo psicologo e anche il farmacista si possa diagnosticare con maggiore rapidità la patologia e poter così intervenire subito”.

