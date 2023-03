Il Gruppo di minoranza Noi Per Torrice saluta e ringrazia la Dott.ssa Giulia La Bella

“Abbiamo appreso che l’assistente sociale GIULIA LA BELLA che da ben cinque anni lavorava al Comune di Torrice si trasferisce in un comune vicino e ci viene da dire UN’ ALTRA PERSONA VA VIA.

Carissimi compaesani è da più di un anno che questa situazione va avanti con dipendenti e collaboratori che lasciano il Comune di Torrice per trasferirsi a lavorare in altri enti.

Insomma, le stanze comunali sono vuote e i cittadini ormai sono sfiduciati nei confronti di quest’amministrazione a cui è sfuggita di mano la situazione.

Sembrerebbe che ci sia un malcontento generale anche tra i dipendenti a sei ore in convenzione, sempre più sfiduciati dall’impreparazione di questa maggioranza.

Purtroppo il Sindaco e gli amministratori non hanno saputo distinguere l’interesse pubblico delle antipatie che sono prevalse al posto della collaborazione per il bene dei cittadini.

Inoltre, si teme che questa situazione disastrosa sia destinata a precipitare, visto che l’unico pensiero dopo l’insediamento non è stato quello di proseguire sulle assunzioni, ma di inseguire i dipendenti e questi ora sono i risultati: l’ufficio ragioneria convenzionato a sei ore con Lariano, l’ufficio tributi senza dipendenti e rattoppato con una consulenza da parte di una società per qualche mese, l’ufficio servizi sociali vuoto e chissà se ora verrà rimpiazzata l’assistente sociale, l’ufficio tecnico con un solo dipendente che deve arrabattarsi con delle consulenze esterne, l’ufficio anagrafe con una sola dipendente e senza collaboratori esterni.

Insomma, cos’è rimasto del Comune che è stato consegnato al Commissario e che a sua volta lo ha consegnato a questa amministrazione?

Per ironizzare un po’ viene da dire che il numero degli amministratori supera il numero dei dipendenti.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

COMUNICATO STAMPA

