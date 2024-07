Isola del Liri, il Liri blues e la verità

Dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Isola Liri sono passati 40 giorni. In Municipio, in questo periodo, non avrebbero trovato il tempo per occuparsi del Liri blues festival, di leggere bandi e rimediare finanziamenti. Il tempo per fornire i dati Iban e incassare corpose indennità lo avete trovato? Speriamo di sì! Resta il fatto che il Liri blues festival è stato cancellato. Ora sarebbe stato più giusto dire la verità alla Città, tanto vi votano qualsiasi fesseria fate. Sarebbe stato più giusto dire alla Città che il Liri blues festival non vi piace, forse non vi piacciono nemmeno gli organizzatori. Ecco questa sarebbe stata una scelta politica legittima, in quanto tale indiscutibile. Tanto la gente vi vota ugualmente. Dire che non avete avuto tempo significa scaricare le responsabilità su chi governava prima di voi. Ma non non eravate sempre voi? Ma nel programma elettorale cosa avete scritto? Ve ne siete già scordati? Tranquilli anche i vostri elettori hanno la memoria corta, se ne sono scordati pure loro e vi perdonano tutto. Il contrario di tutto e tutto un’altra volta. È la forza della democrazia, di un sistema efficace ed efficiente nel quale potete fare tutto. Ogni tanto dire anche qualcosa che appare poco credibile. Ma la gente ci crede e vi vota. Siete formidabili.

FONTE PENNA E SPADA

