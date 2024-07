Gaeta – ITS Academy Caboto: in vetta alla classifica nazionale per la “Mobilità sostenibile e logistica”. Occupazione allievi al 99 per cento

Ogni anno gli ITS procedono alla validazione dei percorsi formativi che si sono conclusi nell’anno precedente. A compiere questi studi, che raffrontano tutti i percorsi formativi italiani, è INDIRE (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa). Ogni percorso formativo viene valutato tenendo in considerazione i programmi, gli allievi, le attività di stage, gli esiti per ogni anno, il risultato conclusivo al superamento degli Esami ed a 12 mesi anche i livelli occupazionali che tali percorsi hanno garantito. E per l’ITS Academy Caboto la percentuale di occupazione per gli allievi è’ salita al 99 per cento.Sul podio per la graduatoria “Mobilità sostenibile e logistica” l’ITS Academy Caboto, con sede a Gaeta e Civitavecchia, si è classificato al primo ed al terzo posto.

Viva soddisfazione del Direttore Dott. Clemente Borrelli: “Quest’anno quattro nostri percorsi sono stati premiati ed in particolare due Corsi di “Conduzione del Mezzo Navale” si sono collocati rispettivamente al primo e al terzo posto della specifica graduatoria dei percorsi dell’area tecnologica “Mobilità sostenibile e logistica”. Il primo dei corsi è risultato anche come 13° percorso a livello nazionale, tra tutti i percorsi sottoposti a monitoraggio.”

Sulla scia di questo successo, l’ITS Academy Giovanni Caboto ha quest’anno ampliato la sua offerta formativa attorno al mondo dello shipping, dello yachting e della logistica. Tutti i corsi sono gratuiti e danno la possibilità ai ragazzi di avere un alloggio gratuito e tanti altri benefit ma soprattutto garantendo una percentuale altissima (99%) di occupazione ai suoi allievi.

L’ ITS Caboto sta concentrando i propri sforzi attorno a settori strategici con forte richiesta occupazionale. Il comparto della logistica, con sede a Civitavecchia, sta registrando una crescita costante. Un altro interessante ambito di sviluppo è quello dello Yachting. In questo settore è molto atteso il nuovo corso “Yacht Design Operator”. Ovviamente l’offerta formativa relativa allo “Shipping” con il lancio quest’anno del nuovo corso “Marine Surveyor” dedicato alla gestione delle attività ispettive e di controllo a bordo delle navi.Si stanno tenendo in queste settimane dei momenti di incontro chiamati “EXPERIENCE”, degli OpenDay con cadenza settimanale per incontrare allievi e famiglie e farli partecipare per un giorno alla vita di accademia, con visite ai laboratori ed ai simulatori sino ad un giro in barca.Un’opportunità, quella degli ITS, che sta prendendo sempre più piede, soprattutto visto il buon risultato occupazionale che i corsi garantiscono.

COMUNICATO STAMPA