Isola del Liri – Comune, Litaa e Associazione Cogita dalla parte degli animali

Si terrà sabato 27 luglio a partire dalle ore 18:00 nel piazzale dell’ex Boimond l’evento Dog Power organizzato dalla Lega italiana tutela animali e ambiente, sostenuto con entusiasmo dalla consulta giovanile per il territorio e l’ambiente e l’amministrazione comunale.

“Con molto piacere accogliamo tutte quelle proposte – spiegano da Cogita – che possano portare alla realizzazione di eventi che riescano a migliorare la conoscenza e consapevolezza nei confronti di diversi temi, in questa occasione dei nostri migliori amici a quattro zampe. Da tempo sosteniamo l’associazione Litaa per il grande lavoro che svolge sul territorio, per questo invitiamo tutti voi a sostenerla attraverso la partecipazione all’evento”.

“Lavoriamo a nuove idee ed eventi che riescano a migliorare conoscenza e consapevolezza nei confronti dei nostri migliori amici a quattro zampe – spiega Litaa -. Abbiamo il piacere di presentare il nostro evento Dog Power che vi farà scoprire le tante potenzialità dei cani, quelle che non conosciamo o conosciamo poco. Sarà un modo per scoprirle attivamente e confrontarsi con gli esperti! Ringraziamo il Comune di Isola del Liri, l’associazione Cogita, Giorgia Savoriti e Matteo Reale per il supporto e la stima. Un caloroso grazie va anche ai nostri esperti che con entusiasmo e passione hanno collaborato all’organizzazione dell’evento”.

“Stiamo lavorando per diventare una città ancora più pet friendly – afferma il sindaco Massimiliano Quadrini -. Sosteniamo e incoraggiamo le relazioni con le associazioni presenti sul territorio, fondamentali per il loro instancabile lavoro e che ringraziamo per l’impegno messo in campo per i nostri amici a quattro zampe”.

COMUNICATO STAMPA