Sora – Il Tenente Giovanni Simeone assume il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile

Nella mattinata odierna, con il saluto del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, il Tenente Giovanni Simeone ha ufficialmente assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora.

Ufficiale esperto, proveniente dal Nucleo Radiomobile del Gruppo di Milano e prima ancora al Comando della Tenenza di Cologno Monzese, il Tenente Simeone, cl.77, è nativo di Francolise (CE). Diplomatosi presso il Liceo Ginnasio “Cneo Nevio” di Santa Maria Capua Vetere, dove ha conseguito la maturità Classica, si è poi laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, nella quale materia ha anche conseguito un Master di I livello.

Arruolatosi nell’Arma nel 1998, quale Carabiniere Ausiliario, salvo poi vincere il concorso per il passaggio ad effettivo l’anno successivo. Nel 2008 ha frequentato il 4° corso annuale per Marescialli dell’Arma ed in fine nel 2021 il 4° corso Applicativo Biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con il passaggio a Sottotenente.

Il Colonnello Mattioli, nell’accoglierlo nei ranghi del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, ha sottolineato come l’esperienza maturata dal Tenente Simeone, nei vari ruoli dell’Arma dei Carabinieri, sia per lui un grande valore aggiunto. Non solo testimonia la tenacia e la volontà di continuo accrescimento e miglioramento, sottolineandone le qualità che hanno consentito questa graduale ascesa nella carriera, ma soprattutto ha strutturato un insieme di competenze e consapevolezze che gli consentiranno di essere un importante supporto per i suoi collaboratori. Nella mattinata, infatti, con il Comandante della Compagnia, Capitano Domenico Cavallo, il Tenente Giovanni Simeone si è presentato anche ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora, ai quali ha voluto sottolineare che riporrà in questo prestigioso incarico tutte le sue energie e metterà a disposizione di ognuno di loro tutta l’esperienza maturata, certo che saranno anche loro ad insegnargli ancora una volta tante cose.

Un approccio molto apprezzato dai “suoi uomini” che hanno accolto il Tenente e la sua famiglia con grande calore umano. Si, perché il Tenente Giovanni Simeone si è trasferito a Sora, nell’alloggio all’interno della Caserma di Via Barea, con sua moglie Anna e la splendida figliola Stefania, un uragano di energia.

Dal Capitano Domenico Cavallo parole di grande soddisfazione per l’arrivo del collega ufficiale, a completamento di una squadra fortemente rinforzata. Difatti è di questi giorni l’ulteriore arrivo, alla Stazione di Sora, del Maresciallo Marraffino Giuseppe che, originario di Palermo, ha appena completato l’11° Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze.

Al Tenente Giovanni Simeone i saluti del Sindaco, Dott. Luca Di Stefano, nella certezza che la città di Sora li saprà far sentire sia lui che la sua famiglia, in brevissimo tempo, a casa.

