Incidente stradale, morto un ragazzo: Gabriel aveva 17 anni, ferito l’amico

Tragico incidente in Puglia. Un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito nella notte in seguito a uno schianto che si è verificato in centro a Fasano, in provincia di Brindisi. Secondo quanto scrive il Quotidiano di Puglia, la vittima si chiamava Gabriel Lanzillotti ed era di Ceglie Messapica.L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla centralissima via Roma. Nato nel 2006 ma non ancora diciottenne, il giovane era in sella a uno scooter Piaggio Medley guidato da un coetaneo, che si è schiantato contro una Smart condotta da una 46enne di Fasano. Dopo il violentissimo impatto Gabriel è stato trasportato in ospedale al Perrino di Brindisi, dove è morto poche ore dopo. Ferito anche l’amico, ma in condizioni meno gravi. Sotto choc la donna alla guida della Smart. leggo.it – foto archivio

