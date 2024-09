Alberto Scarafone fa Tris

Alberto Scarafone al via del Trofeo Luigi Fagioli si aggiudica il Campionato Italiano Supersalita CN.

Per Alberto è il terzo titolo Italiano e adesso qualche settimana di relax e si sbarca in Sicilia per la Coppa Nissena.

Dove debutterà con una nuova auto.

Ecco il riassunto della gara Eugubina:

Non ne bastavano due e per il terzo anno di seguito ci portiamo a casa un’altro titolo.

Campione italiano CN 2024

Nello scenario di Gubbio si è chiuso con molta gioia la fine di questo breve ma intenso Campionato Italiano Super Salita che ci ha visto chiudere sul gradino più alto di campionato.

Una vittoria che ci ripaga di tutti gli impegni fatti fino ad oggi, grazie alla scuderia Vimotorsport e al team Paco74 per il sostegno e l’impegno nel supportarci gara dopo gara

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo in particolare alla mia famiglia che mi sostiene sempre in qualsiasi momento.

Sono davvero felice di questo 3 titolo italiano e grazie veramente a tutti coloro che hanno creduto in me. Ora festeggeremo questo titolo tra qualche weekend, nello scenario di’ Caltanissetta che ci vedrà protagonisti con un’altra macchina tutta nuova da scoprire per me.

Comunicato stampa DRCSportmanagement.it