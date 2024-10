Inaugurazione “Cure Medical Spa Fiuggi”

Fiuggi – Inaugurata nel cuore del complesso del Golf Club la “Cure Medical Spa Fiuggi”

Grande partecipazione alla cerimonia inaugurale di “Cure Medical Spa Fiuggi”. La nuova ed elegantissima Spa immersa nella natura incontaminata e circondata dalla tranquillità delle colline laziali, nel cuore del celebre Golf Club di Fiuggi.

La “Cure Medical Spa Fiuggi” ha aperto per la prima volta le sue porte ai tantissimi visitatori che hanno scoperto un’oasi di benessere che rappresenta il perfetto connubio tra relax e lusso, che offre ai suoi ospiti un’esperienza unica e rigenerante.

“La nostra struttura – specifica la Spa Manager Dora Zaccari – oltre alle eccellenti ed eleganti strutture benessere, garantisce alto livello nel servizio di massaggi, trattamenti viso e corpo. “Cure Medical Spa Fiuggi” – aggiunge la dottoressa Zaccari – vanta soprattutto un reparto medico con specialisti che si occupano di cardiologia, dermatologia e ortopedia”.

“Cure Medical Spa Fiuggi” – le fa eco il patron Alessandro Casinelli – è una vera medical Spa. Vuol dire che tutti i percorsi di questo centro benessere saranno a indirizzo medico: vuol dire che il tempo che si trascorre nell’acqua, la temperatura dell’acqua, la temperatura degli ambienti, dei bagni turchi e degli altri servizi, insomma tutti i servizi che da mercoledì prossimo saranno a disposizione, sono stati studiati da un team di medici. Questa è una spa medica vera perché è realizzata da un gruppo sanitario. Noi – ha concluso Casinelli – facciamo sanità da sempre e sappiamo fare solo quello”.

“Per noi – ha detto il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini – questa struttura è motivo di vanto. E’ motivo anche di soddisfazione personale perché oggi chiudiamo un percorso iniziato nel 2018, per il quale ci siamo impegnati davanti alla Città di Fiuggi a riqualificare la cittadina termale e terminare una serie di opere rimaste ferme da decenni e dare così un’offerta turistica sempre più varia e qualificata. Oggi questa “Spa Fiuggi”, con Alessandro Casinelli che ringraziamo per aver scelto Fiuggi – insieme al Palacongressi, le Terme rinnovate contribuisce a far tornare la nostra città ad occupare il segmento che conta non solo a livello nazionale ma anche internazionale, come lo è stata in passato”.

“Parliamo oggi qui di un imprenditore arpinate – ha detto il sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi – Un imprenditore, Casinelli, noto per le sue cliniche e per la costruzione di attrezzature sanitarie, che ha inteso legare alla sua attività medica anche quella di una cura che attiene più al benessere e alla dimensione di vacanza. Quindi si tratta di un’impresa che vanta non solo una componente di cura ma anche la capacità di abilitare e riabilitare persone in uno spazio pregiato”.

Il nuovo centro benessere è stato progettato per garantire un’esperienza completa grazie a una vasta gamma di servizi pensati per il rilassamento del corpo e della mente. Tra le principali attrazioni, gli ospiti potranno godere di piscine riscaldate, ideali per rilassarsi in qualsiasi stagione; acqua calda terapeutica, perfetta per distendere i muscoli e favorire il benessere psicofisico; Saune e bagni turchi, spazi dedicati alla purificazione e alla rigenerazione; stanza del sale, per beneficiare delle proprietà terapeutiche dell’haloterapia; docce emozionali, un viaggio multisensoriale che stimola corpo e mente; Rasul, un antico trattamento orientale che combina vapore e fanghi per purificare e rivitalizzare la pelle.

A completare l’offerta, un’ampia gamma di massaggi personalizzati e trattamenti per la cura del viso e del corpo. Ogni dettaglio è stato curato per offrire agli ospiti momenti di puro relax, coccolati da mani esperte e immersi in un ambiente raffinato e accogliente.

COMUNICATO STAMPA