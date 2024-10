Meteo – Due forti perturbazioni in arrivo, una collegata anche all’ex uragano Kirk: i dettagli

Una profonda circolazione depressionaria a ovest dell’Inghilterra prende in mano le redini del tempo di tutta l’Europa occidentale. Il minimo barico che ha appena raggiunto i 968hPa si sposterà gradualmente verso est trascinando con se alcune perturbazioni destinate a interessare anche l’Italia nel corso della settimana. La prima è attesa tra lunedì e martedì e sarà molto intensa nella giornata di martedì sulle regioni centro settentrionali. La seconda passerà giovedì e sarà stimolata anche dall’arrivo dall’ex uragano Kirk che dall’Atlantico raggiungerà la saccatura sul Regno Unito e si fonderà con essa. Un ultimo fronte è atteso a cavallo del weekend. Ma vediamo subito come andrà nelle varie giornate:

METEO LUNEDÌ: molte nubi fin dal mattino sulle regioni settentrionali con piogge e locali rovesci al Nordovest in intensificazione entro sera e con possibilità di primi forti fenomeni anche a carattere di nubifragio nel corso della notte al Nordovest. Moderato aumento delle nubi sulle regioni centrali tirreniche con qualche pioggia sull’alta Toscana. Parzialmente nuvoloso altrove con ampi spazi soleggiati. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari fino a molto mossi o agitati.

METEO MARTEDÌ: maltempo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con forti rovesci, temporali e nubifragi. Accumuli anche oltre i 200mm sulla Liguria e sul Friuli, superiori ai 100/120mm sui settori prealpini e le alte pianure con punte di 200mm in Lombardia. Picchi di 150/200mm anche sull’alta Toscana. Rovesci e temporali anche intensi in arrivo entro sera in Campania e sul resto del Sud tirrenico nella notte. Temperature in calo al Nord e parte del Centro, in ulteriore lieve aumento altrove. Venti forti meridionali. Mari anche agitati con locali mareggiate. Probabile acqua alta sulla laguna Veneta stimata fino a 115/120cm.

METEO MERCOLEDÌ: a tratti nuvoloso al Nord con qualche isolata pioggia in intensificazione e diffusione entro fine giornata al Nordovest e sulla Lombardia. Variabilità con ampie schiarite sul resto della Penisola con qualche residuo piovasco sul basso Tirreno al mattino. Temperature in lieve aumento, venti in nuovo rinforzo dai quadranti meridionali entro sera. Mari molto mossi.

METEO GIOVEDÌ: fronte perturbato in transito sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali localmente intensi. Qualche piovasco anche sulle regioni centrali tirreniche soprattutto la Toscana. Variabilità con ampie aperture altrove. Temperature in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Centro-Sud, venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

GIORNI SUCCESSIVI: breve pausa nella giornata di venerdì con tempo soleggiato mentre sabato pomeriggio/sera è atteso il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà prevalentemente le regioni centro settentrionali fino a domenica mattina. Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto al Centro Sud. La ventilazione resterà sostenuta dai quadranti meridionali. (3B METEO)