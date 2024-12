In arrivo due perturbazioni con piogge, neve, temperature in calo e vento forte

La perturbazione che nel corso di oggi, giovedì, interesserà le nostre regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche si sposterà verso quelle centro-meridionali venerdì. L’aria fredda che spingerà il fronte verso sud favorirà il ritorno della neve in Appennino fino a quote collinari sul settore centro-settentrionale, inferiori a 1000m al Sud. Sabato gli ultimi fenomeni si attarderanno al Sud, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà già migliorato. Breve tregua soleggiata, ma già dalle prime ore di domenica una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa e sospinta da aria fredda in affondo dalle latitudini europee raggiungerà le Alpi, per poi portarsi sulle regioni centro-meridionali tirreniche entro sera. In questa occasione verrà saltata gran parte della Pianura Padana, sottovento alla catena alpina, con solo qualche piovasco in arrivo all’estremo Nordest. Ma entriamo dei dettagli:

VENERDI’, MIGLIORA AL NORD, PEGGIORA AL CENTRO-SUD. Al Nord schiarite sin dal mattino al Nordovest, Lombardia, ovest Emilia e Trentino AA, rovesci su basso Friuli, Veneto e Romagna con neve anche abbondante in Appennino dai 400/600m ma con fenomeni in attenuazione e tendenza a schiarite da ovest. Al Centro piogge e rovesci al mattino su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e interne abruzzesi. In giornata fenomeni in graduale attenuazione sulle regioni tirreniche a partire dalla Toscana, ma intensificazione dell’instabilità sul versante adriatico con rovesci anche intensi e temporaleschi tra basse Marche e Abruzzo. Neve in Appennino oltre i 500/700m, anche abbondante sui rilievi marchigiani e abruzzesi. Al Sud piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino su Campania e Calabria tirrenica, fenomeni in rapida estensione a Lucania, Puglia e centro-nord Sicilia e neve in calo sull’Appennino fino a 700/800m, 900m sui rilievi della Sicilia. Qualche pioggia in transito anche in Sardegna.

TEMPERATURE. In calo al Centro-Sud con massime sugli 11/13°C sulle coste dell’Italia centrale, anche inferiori sulle pianure interne, fino a 12/16°C al Sud.

VENTI. Forti di Maestrale sulle isole maggiori con raffiche anche superiori a 100km/h, forte Tramontana sul Mar Ligure, forte Grecale sul medio-alto Adriatico, tesi da ovest-sudovest su Ionio e basso Adriatico. Mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna e della Sicilia, su quelle del basso Tirreno e dell’alto Adriatico.

SABATO ULTIME PIOGGE SU MEDIO ADRIATICO E SUD. La perturbazione si attarderà sabato al Sud e sul medio Adriatico con qualche pioggia su Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Calabria e nordest Sicilia. Si tratterà di precipitazioni in prevalenza deboli, a parte qualche rovescio ancora possibile al mattino in Puglia e sulla Sicilia settentrionale, in attenuazione con il passare delle ore. L’aria fredda in afflusso da nord al seguito del fronte favorirà le ultime nevicate sull’Appennino Calabrese oltre i 1100/1300m. Brusco calo delle temperature minime soprattutto al Centro-Nord con gelate diffuse su Pianura Padana, Umbria e zone interne della Toscana.

DOMENICA, NEVE SULLE ALPI CONFINALI, SOLO LOCALI PIOGGE IN ARRIVO AL NORD. Domenica dall’Europa nordoccidentale giungerà una seconda perturbazione, con peggioramento già dalle prime ore della giornata sull’arco alpino centro-occidentale. Nuove nevicate si intensificheranno soprattutto sulle zone di confine, con limite neve in abbassamento anche sotto i 1000m, al di sotto dei 500m su tratti delle Alpi orientali con il passare delle ore e localmente fin sui fondovalle di Trentino e Alto Adige. Accumuli importanti sono attesi sui confini valdostani, dove il manto fresco potrebbe localmente superare il mezzo metro entro sera. Tuttavia la traiettoria di questo secondo fronte sarà sfavorevole all’arrivo di nuove piogge sulla Pianura Padana occidentale, sottovento alle Alpi, mentre qualche pioggia o rovescio è atteso in serata su est Lombardia, Triveneto, Emilia orientale e Romagna.

PEGGIORA ENTRO SERA SULLE TIRRENICHE. Più esposte saranno le regioni centro-meridionali verso fine giornata. Ad una mattinata comunque soleggiata, salvo qualche addensamento in Toscana, seguirà un graduale peggioramento entro sera con piogge e rovesci in Toscana, Umbria, alte Marche, Campania, Calabria, ovest Sicilia, Sardegna, qua e là anche su Lazio e Salento nelle ore conclusive della giornata. Sull’Appennino toscano nuove nevicate faranno la loro comparsa a partire da quota 1300m circa. In attesa invece il resto del Sud, dove la domenica trascorrerà in prevalenza soleggiata. (3b meteo)