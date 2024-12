Fabio Mezzatesta nella top-ten dell’Union Rally Event: ancora buone sensazioni sulla Citroën C3 WRC Plus

Il driver portacolori di Meteco Corse archivia in ottava posizione la prima, vera esperienza sulla vettura nel tradizionale format rallistico, dopo averla utilizzata su circuito.

Una prestazione condizionata dalle prove notturne, tratti che lo hanno visto in sofferenza.

Fabio Mezzatesta ha mandato in archivio la stagione sportiva 2024 concludendo in ottava posizione assoluta l’Union Rally Event, gara disputata – nel fine settimana – tra le province di Latina e Frosinone. Il pilota romano, chiamato alla prima vera esperienza nei rallies al volante della Citroën C3 WRC Plus, ha confermato le buone sensazioni destate nell’occasione di debutto, al recente Pavia Rally Circuit. Al volante della vettura schierata da Gino Rally Invest e condivisa con Marco Menchini, il driver portacolori di Meteco Corse si è reso interprete di una condotta crescente, dopo aver accusato pesante ritardo nella prima tappa di gara e nella prova conclusiva, tratti nei quali ha sofferto la notte.

“Salutiamo la stagione sportiva 2024 con altre buone sensazioni, al volante di una vettura che riesce a trasmettere tanta emozione – il commento di Mezzatesta – purtroppo, sia la prova inaugurale che quella finale, ci hanno posto davanti condizioni a me non congeniali. Soffro terribilmente la notte. Abbiamo così cercato di dare il massimo nelle prove diurne, accusando un testacoda con spegnimento della vettura nella prova speciale di Pico, costato diversi secondi. Nel terzo passaggio abbiamo poi fatto registrare il secondo miglior tempo assoluto. Bellissime strade, che non avevo mai affrontato prima”.

Nella foto (free copyright Stefano Spalletta): Fabio Mezzatesta all’Union Rally Event.