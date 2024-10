Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, partecipa alla 74ª Giornata Nazionale delle Vittime sul Lavoro ad Arpino

Ad Arpino, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha preso parte alla 74ª Giornata Nazionale delle Vittime sul Lavoro, un evento organizzato dalla Sezione ANMIL di Frosinone. Erano presenti la

Direttrice Provinciale dell’Inail, la dott.ssa Alessandra Pezzoli, e il delegato del Direttore Generale della Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti e il Presidente territoriale dell’Amnil, Domenico Loffreda. La cerimonia ha avuto inizio con una solenne messa e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, un momento di intensa riflessione e rispetto per coloro che hanno sacrificato la propria vita nel nome del lavoro.

Successivamente, l’evento si è spostato nella Sala San Carlo, dove si è tenuta la cerimonia di consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai grandi invalidi. “Oggi celebriamo il coraggio e la resilienza di queste persone che, nonostante le difficoltà, rappresentano un esempio di determinazione e forza”, ha dichiarato il Presidente dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia Luca Di Stefano. “È fondamentale non dimenticare mai le storie di chi ha subito infortuni sul lavoro e le sfide che continuano ad affrontare ogni giorno.”

Il Presidente ha colto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a Domenico Loffreda, Presidente territoriale ANMIL, e a tutta l’associazione per il loro incessante impegno nella tutela dei diritti e della dignità delle vittime del lavoro. “La sensibilità e la dedizione dimostrate sono fondamentali per costruire una comunità più consapevole e rispettosa”, ha aggiunto.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro. “Ogni incidente rappresenta una tragedia non solo per le vittime, ma per le loro famiglie e l’intera comunità. È nostro dovere lavorare insieme per garantire che ogni lavoratore possa operare in un ambiente sicuro e protetto.”

In conclusione, il Presidente ha ribadito il suo impegno a sostenere iniziative che sensibilizzano l’opinione pubblica e promuovono politiche efficaci per la sicurezza sul lavoro, ricordando che onorare la memoria delle vittime richiede azioni concrete e un continuo impegno collettivo.

COMUNICATO STAMPA