Contrattazione decentrata nelle pubbliche amministrazioni. La Cisl Fp: «Occorre valorizzare il lavoro dei dipendenti»

Promuovere la contrattazione decentrata al fine di valorizzare il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. È questo l’obiettivo lanciato dalla Cisl Funzione Pubblica che ha inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia di Frosinone e al presidente della Provincia. Una nota con cui viene richiamata la recente delibera della Corte dei Conti e con cui l’organizzazione sindacale ribadisce che la «scelta di destinare quota parte del Fondo decentrato al welfare integrativo è materia di contrattazione integrativa, si invita a valorizzare la decisione assunta dal massimo organo della giustizia contabile e dal CCNL prevedendo delle somme come welfare integrativo tenuto conto che di fatto il Fondo del salario accessorio dei dipendenti è bloccato al 2010».

«Molto spesso si parla del personale delle pubbliche amministrazioni che lavorano in condizioni di grande difficoltà per carenza di organico e per un forte incremento del lavoro – affermano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Proprio per questo motivo sono tanti i dipendenti che lavorano con forza e determinazione per garantire l’erogazione dei servizi. In quest’ottica è fondamentale che tutte le amministrazioni intervengano prevedendo anche la giusta premialità a questi dipendenti. Occorre valorizzare il loro lavoro. Da qui la nostra decisione di scrivere a tutti i vertici amministrativi provinciali affinché si lavori, uniti, per incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate del personale dipendente con somme di bilancio per attivare il welfare integrativo e rendere più attrattivo il lavoro negli Enti Locali volontà che non riguarda solo la nostra organizzazione sindacale ma che emerge chiaramente anche dalla direttiva del comitato di settore per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali del triennio 2022/2024. È importante favorire contratti decentrati che mettano al centro della propria azione il lavoratore premiando il proprio impegno e la propria abnegazione».

COMUNICATO STAMPA

