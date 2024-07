I Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino non vanno in ferie

I Lions club di Sora-Isola del Liri-Arpino subito al lavoro per il nuovo anno Lionistico in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Il nuovo anno lionistico, iniziato il primo luglio, è partito subito con le attività di servizio. Infatti il 17 luglio è ripartita l’attività distintiva del club di distribuzione di alimenti con la collaborazione della società San Vincenzo de Paoli e il suo presidente Enzo Passeri. Egli, infatti, ha provveduto con propri mezzi e su delega del nostro club a ritirare al Banco alimentare di Aprilia derrate alimentari da consegnare a famiglie in difficoltà ma anche a case di accoglienza e ordini religiosi bisognosi. E’ fondamentale la collaborazione con altre associazioni per allargare il campo di azione dei Lions e svolgere al meglio i servizi di solidarietà che sono prioritari per la nostra associazione.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club

Correlati