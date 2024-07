Frosinone, concessione palestre degli istituti in orario extrascolastico

L’amministrazione comunale, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione coordinato da Valentina Sementilli, ha avviato la procedura per la presentazione delle istanze di concessione in uso delle palestre scolastiche con utilizzo delle strutture scolastiche per un massimo di 6 ore settimanali per ciascun soggetto richiedente.

Le istanze andranno prodotte esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, e dovranno essere presentate tassativamente presso l’ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica, a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it). Le istanze di concessione in uso delle palestre scolastiche potranno riguardare esclusivamente i giorni e gli orari riportati nel prospetto contenuto nel modulo di richiesta, sulla base delle disponibilità delle strutture già fornite dai Dirigenti Scolastici.

Tutte le informazioni possono essere assunte presso il Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente, sito in Piazza VI Dicembre, ai seguenti recapiti telefonici 0775/26566261 – 0775/2656678.

