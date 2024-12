Grande Successo per la Prima Edizione della Mostra dei Presepi alla Chiesa di San Francesco a Vicalvi

La Prima Edizione della Mostra dei Presepi, inaugurata l’8 dicembre presso la Chiesa di San Francesco, ha suscitato una forte emozione, in una chiesa gremita di persone e in un’atmosfera di grande spiritualità, cultura e tradizione. L’evento, organizzato dal Comitato Spontaneo Pro San Francesco e dall’Associazione Diversamente Giovani, è stato inserito in un programma più ampio che ha reso questa giornata particolarmente speciale per la comunità.

La Mostra dei Presepi ha offerto un’importante occasione di riflessione e condivisione. Le opere esposte, realizzate da associazioni e cittadini locali, hanno catturato l’attenzione dei partecipanti, trasmettendo un forte messaggio simbolico. Il pomeriggio è stato arricchito da momenti di grande valore spirituale e culturale, con l’omelia di Don Antonio Lecce, che ha conferito un significato profondo all’evento, e il Coro della Chiesa di San Francesco, che ha accompagnato i momenti di preghiera con canti che hanno toccato il cuore di tutti i presenti.

Un momento particolarmente speciale è stato offerto dal coro dei bambini della comunità, diretto da Arianna Palombo e Nicole Riggi, che ha portato gioia e allegria.

La Mostra dei Presepi è stata inserita in un programma ricco di iniziative che ha caratterizzato l’intera giornata dell’8 dicembre. Nella mattinata, infatti, la Proloco di Vicalvi ha organizzato un laboratorio di Natale dedicato ai bambini, un’attività che ha ulteriormente valorizzato l’esperienza della giornata. Questo evento ha messo in evidenza lo spirito di collaborazione e condivisione tra le associazioni, un autentico punto di forza di tutta la comunità di Vicalvi.

Ricordiamo che è possibile ammirare la mostra ogni domenica dalle 16:00 alle 18:00 in occasione della celebrazione della Santa Messa.

Vi invitiamo anche a visitare il nostro centro storico addobbato, in occasione delle festività natalizie, con opere realizzate dalla Proloco in collaborazione con l’Associazione Diversamente Giovani

Il Comitato Spontaneo Pro San Francesco

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO