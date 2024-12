STELLANTIS: RUSPANDINI (FDI), ‘GRAZIE A GOVERNO MELONI STOP A LICENZIAMENTI TRASNOVA’

“Grazie al governo Meloni, stop ai licenziamenti di Trasnova. L’accordo prevede non solo la salvaguardia del posto di lavoro a 249 dipendenti, che rischiavano di passare un Natale drammatico con le loro famiglie, ma anche il rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi. I miei complimenti vanno al nostro presidente Giorgia Meloni e al ministro Adolfo Urso, che ha ribadito che il problema del comparto nasce in Europa nelle regole folli del Green Deal che hanno imposto delle modalità di sviluppo che le imprese europee non sono in condizione di realizzare”. Lo afferma Massimo Ruspandini, vice capogruppo FdI alla Camera.

