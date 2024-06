Grande entusiamo per Abbruzzese (Lega) a Fontechiari, Veroli, Monte San Giovanni Campano e Roma

A pochi giorni dal voto continua senza sosta l’Europa dei Territori tour. Ieri Mario Abbruzzese candidato della Lega alle prossime elezioni Europee per la circoscrizione Italia Centrale ha fatto tappa a Fontechiari, Veroli, Monte San Giovanni Campano e Roma. “Fontechiari: un’accoglienza calorosa da parte di tanti cittadini. – ha detto a Abbruzzese – L’Europa dei Territori vuole rappresentare tutte le amministrazioni nel nuovo parlamento europeo! La difesa dei comparto agricolo, dei nostri prodotti Made in Italy ed il lavoro giovanile saranno al centro del nostro mandato! Un ringraziamento speciale al Sindaco Serafini Pierino, all’Ass.Reg. Pasquale Ciacciarelli, al Cons.Prov.Andrea Amata e al Cons.Comunale Sora Lino Caschera”. La tappa successiva è stata Casamari-Veroli: “Difendere i nostri borghi, – ha detto ancora il già presidente del consiglio regionale del Lazio – le nostre eccellenze Made in Italy portare sviluppo agricolo/olivinicola e difendere le nostre piccole e medie imprese saranno gli obiettivi su cui lavoreremo con decisione nella nuova Europa! L’8 e 9 giugno facciamo tutti insieme la differenza. Un ringraziamento speciale all’On.Nicola Ottaviani, all’Ass.Reg. Pasquale Ciacciarelli, al Cons.Prov.Andrea Amata, ai Cons.Comunali Laura D’Onorio e Gianclaudio Diamanti”. “Insieme l’On. Laura Cartaginese – ha spiegato Abbruzzese – siamo qui per ribadire che la casa è il bene più prezioso! Per questo dobbiamo opporci alle eco-follie delle ‘case green’ e per questo il ministro Matteo Salvini ha ideato il decreto ‘salva-casa’ che permetterà a milioni di italiani di regolarizzare le piccole difformità interne alle proprie abitazioni. Più Italia in Europa! Un ringraziamento agli amici Angelo Taglienti e Carlo Coratti”. Ultima tappa, Roma. “Con le onorevoli Cinzia Bonfrisco e Laura Cartaginese, (entrambe candidate al Parlamento Europeo),diciamo “No” alle eco-follie. Prevedere che nel 2035 – ha concluso Abbruzzese – si possano vendere solo auto elettriche è una follia che danneggia imprese, lavoratori e famiglie e non favorisce ambiente, economia e industrie. È solo un enorme regalo alla Cina. Con un cambio di maggioranza potremo cambiare questa assurda decisione! Un ringraziamento speciale ad Adriano Palozzi, a Massimo Bevilacqua, Daniele Giannini, Pietro Sbardella, Oscar Tortosa, Roberto Di Paolo, Massimiliano Fiorentini, Piergiorgio Crosti, Luca Ventura, Flavia Cerquoni, Romano Giovannetti, Pres. Fabio Fiesole l’Ass.Roma sei Tu”.

COMUNICATO STAMPA