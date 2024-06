Giovanili, il weekend del Frosinone Pallanuoto

ESORDIENTI, Frosinone Pallanuoto – Roma Nuoto 5-5

Si chiude con uno straordinario pareggio per 5-5 contro la Roma Nuoto – già campione regionale – il campionato degli Esordienti del Frosinone Pallanuoto. Allo Stadio del Nuoto, i leoncini di Federico Ceccarelli tirano fuori la miglior prestazione dell’anno. Partita bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Giallorossi avanti 3-0 al cambio di campo, poi la fantastica reazione dei gialloblù, fino al 4-4. A un minuto dalla fine, il 4-5 dei romani sembra chiudere il match, ma all’ultimo secondo Riggi realizza il gol del definitivo pareggio, aprendo la grande festa in acqua e sugli spalti. Il Frosinone Pallanuoto termina la stagione con uno storico 4° posto regionale, che non vale però l’accesso al Festival Nazionale del 12-15 agosto, al quale si qualificavano le prime tre del Lazio.

Le parole dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Se avessimo giocato in questo modo anche le prime due partite, probabilmente ora potremmo commentare altro e non il 4° posto nella regione. Che rimane ad ogni modo un risultato super! I ragazzi hanno dato davvero tutto, dimostrandomi che vogliono provare realmente a diventare dei giocatori di pallanuoto. Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto in difesa, limitando i migliori. Il nostro campionato si chiude qui: con un ottimo risultato e la speranza di poter entrare nelle Finali Nazionali qualora ci dovesse essere un ripescaggio».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Ciolli 1, Grimaldi, – , Bravo, Salvatori, Cecconi, Nardelli 2, Pizzalla 1, Gaetani , Riggi , – . TPV: Federico Ceccarelli.

RAGAZZI, Frosinone Pallanuoto – Villa Aurelia 7-9

Arriva una sconfitta per i Ragazzi del Frosinone Pallanuoto, che cedono 7-9 in casa contro il Villa Aurelia capolista del girone 9°-16° posto. Partita dalle due facce per i leoni di coach Ceccarelli, che partono malissimo (2-8 al cambio campo, ndr), ma poi si accendono e sfiorano la clamorosa rimonta. Il tiro di rigore sbagliato a 2 minuti dalla fine, taglia le gambe dei Ciociari e decreta una sconfitta giusta per quanto visto nei primi tempi di gara. Le ultime due partite del campionato vedranno i gialloblù impegnati contro il Babel e la Roma 2020.

Le parole dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento a metà, come detto ai ragazzi a fine partita. Dobbiamo capire se siamo quelli dei primi due tempi o della seconda parte di gara. Entrare così molli in una partita contro la prima della classe significa prendere il parziale che abbiamo preso. Penso che la classifica renda poco il lavoro che i ragazzi fanno in settimana, ma dobbiamo avere pazienza. Siamo in tantissimi sotto età, continuiamo a lavorare fiduciosi, soprattutto sulla mentalità».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, – , Ciolli, Quattrociocchi 1, Napoletano, – , Verdicchio 2, Solli, Nardelli, Sapio 4, Salvatori, Del Brocco, Pizzalla. TPV: Federico Ceccarelli.

JUNIORES, Frosinone Pallanuoto – Pol. Delta 5-11

Si chiude con una sconfitta il campionato del Frosinone Pallanuoto nella categoria Juniores. Tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto, i gialloblù di coach Massimiliano Murgia non approcciano bene al match, non riescono mai a entrare davvero in partita e perdono 5-11 contro la Polisportiva Delta. Una stagione lunga e complicata, ma bella da vivere, contraddistinta dal cambio di guida tecnica e dalle grandi soddisfazioni che tanti ragazzi Ciociari stanno cogliendo con la prima squadra.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Siamo stati sempre fuori partita: male sia in difesa che in attacco. Si conclude così la stagione agonistica di questa categoria giovanile, nella quale i ragazzi hanno cambiato metodi di allenamento, con il conseguente iniziale disorientamento e la stanchezza per l’aumento dei carichi di lavoro. Mi sento di fare i complimenti alla squadra, che mi ha ascoltato e non ha mai mollato, ma soprattutto ai più giovani, che – inseriti in categorie superiori – si sono fatti trovare sempre pronti dimostrando massimo impegno».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi, Quattrociocchi, Verdicchio, Rea, Sapio, Bravo, Verdicchio, Di Pofi, Maura, Bravo, Cristofanilli, Gaetani. TPV: Massimiliano Murgia.

COMUNICATO STAMPA