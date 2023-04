Giudice di Pace a Sora, ok al rinnovo della convenzione

Il Comune è pronto a rinnovare la convenzione per mantenere il servizio del Giudice di Pace a Sora. L’Amministrazione è al lavoro per arrivare alla conclusione dell’iter entro il prossimo 29 aprile 2023, data di scadenza della precedente convenzione decennale. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione e l’autorizzazione al sindaco Luca Di Stefano a firmare l’atto.

“Rispetto al passato, ha rimarcato il primo cittadino durante il suo intervento in aula, il nostro Ente impiegherà più risorse economiche e maggiori risorse umane, facendosi carico di tutte le spese per il personale”.

Prima del voto unanime da parte dell’Assise il Sindaco ha ricostruito le tappe ed illustrato il lavoro che si è svolto nell’anno per arrivare al rinnovo entro la scadenza, evitando così l’interruzione di un servizio che è fondamentale per le esigenze di giustizia dei cittadini.

“Il Tribunale è importantissimo per il nostro territorio. Nel 2012, con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, fu soppresso il Giudice di Pace. L’anno seguente ne fu chiesto il mantenimento dall’allora Amministrazione Tersigni, a seguito di un’istanza formulata non solo dal Comune di Sora, ma dai Comuni limitrofi interessati, ha ricordato ancora, Di Stefano, il 29 aprile 2023 scadrà la convenzione che aveva durata decennale. Già da un anno stiamo lavorando insieme agli avvocati e al loro presidente dell’Ordine, con il sostegno di tanti comuni cittadini che vogliono che questo ufficio continui a funzionare. Inoltre dal 30 giugno 2023 il Giudice di Pace avrà maggiori competenze, diventando una vera e propria Pretura”.

Da qui la convinzione, da parte del Sindaco e dell’Amministrazione, che fosse “doveroso fare uno sforzo in più rispetto alle spese per il personale, che saranno tutte sostenute direttamente dal Comune di Sora. Gli altri Comuni che fanno parte di questa convenzione: Fontechiari, Alvito, Campoli Appennino, Broccostella, Castelliri, Vicalvi, Pescosolido, Isola del Liri e Posta Fibreno, sono in procinto di deliberare, con l’intenzione di sostenere le spese di funzionamento degli uffici. Ringrazio tutti i Sindaci per la sensibilità che hanno dimostrato per un tema che riguarda tutto il nostro territorio”.

Ha concluso Di Stefano: “A fine mese firmeremo la convenzione e daremo al Giudice di Pace la possibilità di proseguire il suo rapporto con il territorio” evidenziando come “rispetto al passato il Comune di Sora impegnerà più soldi e una unità in più per il personale rispetto a quello già presente”.

COMUNICATO STAMPA

