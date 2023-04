Piedimonte San Germano – Inaugurazione e intitolazione della biblioteca comunale, Gianluca Quadrini parla dell’importanza della cultura

Al Cav. Benedetto Sitari è stata intitolata la biblioteca comunale di Piedimonte San Germano. Ad assistere alla cerimonia di inaugurazione e allo svelamento della targa, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, era presente il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che ricorda ai presenti quanto l’identità di una comunità sia legata alla sua memoria storica – “da oggi questo luogo avrà il nome di un personaggio di grande spessore culturale che, grazie alla sua opera, ha raccontato la storia di Piedimonte San Germano facendola arrivare fino ai nostri giorni, sopratutto facendo conoscere alle nuove generazioni la ricchezza di questo territorio. Ho avuto modo di assistere alla presentazione della ristampa del libro scritto dal Cav. Sitari e di leggere la sua meravigliosa opera che ritengo sia una pietra miliare per quanti vogliono riscoprire e conoscere la storia, le radici e tradizioni di questa terra. Rivolgo i miei ringraziamenti al Sindaco, Gioacchino Ferdinadi e all’amministrazione, per l’invito perché continuo a ribadire l’importanza di essere presenti sul territorio e per il territorio.”