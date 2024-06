Giovane di 22 anni trovato morto in casa

Un giovane di 22 anni, Lorenzo Lazzari è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via del Cuculo ad Alatri, è successo questa notte, immediata la chiamata ai sanitari del 118 ma purtroppo per Lorenzo sono stati inutili i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il giovane aveva avuto una relazione, un forte legame con Elisa Stirpe la ragazza ritrovata senza vita lo scorso 4 giugno a Veroli in località Santa Francesca. Non si esclude nessuna ipotesi. I funerali si svolgeranno domani, martedi 18 giugno, alle ore 11.30 nella Chiesa SS. del Rosario nella contrada Mole Bisleti. Una comunità sotto shock per questa ennesima tragedia che colpisce la città di Alatri.

Correlati