Bimba di sette anni precipita dal terzo piano: è grave, elitrasportata

Una bimba di 7 anni è precipitata dal terzo piano della propria abitazione a Sgurgola, è accduto questa mattina intorno alle ore 7.45 circa. Sembra che la bimba si trovava in bagno quando è caduta dalla finestra. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza e la piccola è stata trasportata al policlinico “Gemelli” di Roma, le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

FOTO ARCHIVIO

