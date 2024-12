Frosinone, tempestivo intervento del Comune nella piazzetta della Sacra Famiglia

Panchine danneggiate e dissuasori distrutti nella piazza antistante il sagrato della chiesa della Sacra Famiglia, allo Scalo. Nella nottata tra venerdì e sabato, infatti, un’auto proveniente da via don Minzoni ha provocato ingenti danni, invadendo gli spazi circoscritti dalla piazzetta. Nelle prime ore del mattino, sul posto sono intervenuti il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Angelo Retrosi, unitamente all’unità del settore manutenzioni, con il geom. Salvatore Cirillo e gli operai. Il personale ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi.”Ringrazio il personale del settore manutenzioni per il tempestivo intervento. Era necessario dare una risposta immediata alla criticità, mettendo in sicurezza l’area danneggiata, per garantire la necessaria protezione delle aree pubbliche, frequentate da tutta la cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore Retrosi.

Correlati