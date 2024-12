Ciro Russo eletto al consiglio di rappresentanza dei giovani del Servizio Civile. Quadrini: “Un Riconoscimento al Suo Impegno e alla Crescita dei Giovani del Territorio”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime le più sincere congratulazioni a Ciro Russo per la sua elezione al Consiglio di Rappresentanza dei Giovani del Servizio Civile Universale, un risultato straordinario che non solo testimonia l’impegno e la passione di Ciro, ma anche il grande supporto che ha ricevuto dai suoi coetanei. Con ben 129 voti, Ciro Russo è diventato l’eletto con il maggior numero di consensi in tutta Italia, confermando la sua leadership e il vasto apprezzamento di cui gode tra i giovani che scelgono di dedicarsi al servizio civile.

Gianluca Quadrini ha dichiarato: “Questo straordinario risultato è una testimonianza del grande lavoro che Ciro ha svolto, con passione e determinazione, per rappresentare le istanze dei giovani che decidono di mettersi al servizio della comunità. La sua elezione non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte di come la nostra provincia stia diventando un punto di riferimento per la crescita dei giovani e per la promozione di valori come la solidarietà e l’impegno civico. Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per questo riconoscimento che va oltre i confini locali e che, sono certo, porterà un contributo importante a livello nazionale.”

L’elezione di Ciro Russo rappresenta un passo fondamentale per il movimento del Servizio Civile Universale, un’opportunità che, come sottolineato dal Presidente del consiglio provinciale Quadrini , promuove la cittadinanza attiva, la crescita personale e il rafforzamento del tessuto sociale. Il Consiglio di Rappresentanza dei Giovani, che ha l’obiettivo di rappresentare le esigenze e le istanze dei giovani che partecipano al Servizio Civile, avrà ora una figura di riferimento forte, motivata e impegnata, capace di portare avanti le sfide che la generazione dei giovani affronta ogni giorno.

“Come Presidente del Consiglio Provinciale, sono orgoglioso che un nostro concittadino, con il suo straordinario impegno, sia riuscito a emergere su un piano così prestigioso e rilevante. La Provincia di Frosinone ha sempre creduto nel valore del Servizio Civile come strumento di crescita e di valorizzazione delle risorse giovanili. Il Presidente Luca Di Stefano e l’intero Consiglio Provinciale hanno sempre lavorato per offrire ai giovani del nostro territorio opportunità di formazione, partecipazione e sviluppo. L’impegno di Ciro, con il sostegno dei suoi coetanei, è la conferma che questa strada è quella giusta per favorire la crescita dei nostri ragazzi.”

La Provincia di Frosinone, attraverso il Servizio Civile, ha investito con convinzione in progetti che abbiano un impatto positivo sulla formazione e sull’inclusione sociale dei giovani, promuovendo non solo la loro crescita personale, ma anche il loro coinvolgimento attivo nella vita della comunità. Ciro Russo, con la sua elezione, diventa simbolo di questo.