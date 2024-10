Frosinone, sorpresi mentre asportavano delle finestre: arrestate quattro persone

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Frosinone, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, ha proceduto all’arresto di quattro persone nel capoluogo di provincia.

Nel corso del pomeriggio, infatti, giungeva una segnalazione al numero unico di emergenza nella quale veniva riferito che, nella parte bassa della città ciociara, un gruppo di persone era intento a caricare del materiale nei pressi di uno stabile in disuso.

Immediatamente, personale impegnato nei servizi di controllo del territorio veniva inviato sul luogo segnalato e ne riscontrava la presenza. Nella circostanza, venivano trovate quattro persone, di cui un cittadino extracomunitario ed una donna, tutte residenti in provincia di Frosinone che, senza averne titolo, si adoperavano a caricare su di un furgone dei materiali ferrosi consistenti in delle finestre di alluminio asportati da un edificio abbandonato.

Alla luce di quanto emerso, le quattro persone venivano arrestate in flagranza di reato e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

In ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza, è obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misure pre-cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto; la loro posizione sarà definitivamente vagliata dalla Autorità Giudiziaria.

