Linee Cotral, il Comune chiede l’istituzione di corse Sora-Stazione di Roma Tiburtina

Sono moltissimi i lavoratori pendolari e gli studenti universitari che quotidianamente partono da Sora per raggiungere la città di Roma.

Sora, per la sua conformazione geografica, si trova al centro di tre valli: quella del Liri, la Valle Roveto e la Valle di Comino, per cui è punto di passaggio obbligato verso la Capitale.

Sono sempre in aumento gli studenti che, per vari motivi, scelgono di studiare viaggiando, e la città volsca, al momento, è la partenza privilegiata per le corse Cotral dirette a Roma Anagnina.

“Con il nuovo anno accademico è aumentata la richiesta di corse autobus con destinazione Roma Tiburtina, in passato già meta di arrivo. Se aggiungiamo le analoghe richieste dei lavoratori pendolari il numero dei viaggiatori potrebbe giustificare la reintroduzione di una corsa diretta, andata e ritorno verso questa destinazione. Come amministrazione comunale ci siamo fatti portavoce di questa esigenza ed abbiamo inviato alla Cotral SpA una lettera per richiedere la riattivazione delle corse Sora-Roma Tiburtina, andata e ritorno” dichiara il Consigliere Comunale delegato alle attività di monitoraggio del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano Francesco Corona.

