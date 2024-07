Frosinone, Pittiglio (Vicepres. Provincia): Per autonomie locali 43 milioni di tagli nel Lazio, oltre 2,4 milioni per Comuni della Provincia Frosinone

“Saranno circa 43 milioni di euro i fondi tagliati per i Comuni del Lazio a seguito della decisione del governo Meloni nell’ambito di un intervento nazionale per gli anni che vanno dal 2024 al 2028. Ad essere penalizzati i comuni più virtuosi, quelli cioè che sono inizialmente riusciti ad ottenere più fondi. Una vera e propria mazzata per gli Enti del Lazio, che devono garantire servizi ai cittadini con risorse sempre più esigue. Una stagione dei tagli scellerata che penalizza i territori e le nostre comunità”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, vicesindaco della Provincia di Frosinone, sindaco di San Donato Val di Comino e membro del consiglio nazionale Ali.

“Solo a Frosinone – prosegue – sono previsti 2,4 milioni di tagli per i comuni di cui 940 per l’ente provincia. Così diventa impossibile dare risposte adeguate ai cittadini. L’auspicio è che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, metta da parte l’appartenenza politica e si unisca in questa battaglia contro i tagli del Governo Meloni. Noi, di certo, siamo pronti a batterci contro tagli – conclude – assolutamente immotivati”.

COMUNICATO STAMPA