Prefettura di Frosinone – Tavolo provinciale sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Nella mattinata di oggi, 9 luglio, presso la sede del Palazzo di Governo, si è svolta una riunione del Tavolo provinciale sulla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, in prosecuzione del confronto avviato da questa Prefettura lo scorso 5 aprile. All’incontro – presieduto dal Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori – hanno partecipato, tra gli altri, il delegato del Presidente della Provincia di Frosinone, i rappresentanti delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore dell’INAIL, i delegati di ASL, Ispettorato territoriale del Lavoro e INPS, i rappresentanti delle Associazioni datoriali e sindacali. Dopo un’approfondita analisi della situazione a livello provinciale, anche attraverso l’esame di proposte operative formulate dai partecipanti, il Tavolo ha condiviso l’esigenza di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato che, nelle prossime settimane, si riunirà in Prefettura per la programmazione di una campagna di sensibilizzazione sulla tematica della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai lavoratori ed ai datori di lavoro e che sarà estesa anche agli studenti degli istituti scolastici della provincia. Nel quadro delle attività di vigilanza e di controllo saranno altresì programmati servizi congiunti e coordinati nei settori maggiormente esposti, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di regolarità dei rapporti lavorativi. Si procederà inoltre all’elaborazione di un Protocollo d’intesa finalizzato alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e delle altre condotte che incidono sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

COMUNICATO STAMPA