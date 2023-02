Frosinone Pallanuoto, buona la prima in serie C. Vincono ancora gli U14

Serie C, Castelli Romani – Frosinone Pallanuoto 3-8 (1-1, 0-1, 1-1, 1-5)

Buona la prima per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto di Anzio, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno battuto 3-8 i Castelli Romani, bagnando l’esordio con una bella vittoria. Match molto più equilibrato del previsto per tre tempi (2-3 a fine terzo, ndr), con le difese a prevalere sui rispettivi attacchi. Sugli scudi entrambi i portieri. Poi nel quarto tempo il break decisivo dei ciociari, che piazzano un 1-5 e portano a casa i primi 3 punti della stagione.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Come prima partita posso essere soddisfatto. Abbiamo rotto il ghiaccio. La gara è stata molto combattuta – a mio avviso per nostri demeriti – soprattutto nei primi due tempi, dove abbiamo sprecato davvero molto. Poi all’inizio del quarto tempo abbiamo preso le distanze nonostante le definitive dei fratelli Pisa. Ottime prove per i nuovi Caracuzzi e Magliocco, che ci danno una buona solidità in difesa».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi, Pisa L. 1, Pisa R., Sapio, Caracuzzi 2, Ceccarelli 3, Ricci 2, Prosseda, Mastracci, Ceccarelli S., Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U18, Villa York – Frosinone Pallanuoto 23-4 (5-0, 6-0, 8-2, 4-2)

Larghissima sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U18. Alla seconda partita stagionale, dopo il 6-19 contro il Villa Aurelia arriva un secco 23-4 alle Cupole di Acilia contro il Villa York, una delle squadre più attrezzate di questo girone. Il campionato è solo all’inizio, ma serve necessariamente un cambio di rotta netto per i ragazzi di Fabrizio Spinelli, alcuni sotto età e altri nel giro anche della prima squadra gialloblù.

Frosinone Pallanuoto: Masi, Quadrini, Corsi, Valenie, Grimaldi, Iannoni, Vallecorsa, Maura, Nichilò 3, Bravo 1, Altobelli – , – . TPV: Fabrizio Spinelli.

U14A, Frosinone Pallanuoto – Libertas Roma Eur 16-10 (4-2, 4-1, 3-3, 5-4)

Quarta giornata e terza vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U14, girone élite. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i gialloblù battono 16-10 la Libertas Roma Eur, con una grande prova corale e il contributo determinante anche degli U12, che ormai ben figurano anche in questa categoria. Prova di carattere, che lancia i giovani ciociari di coach Ceccarelli al secondo posto, pari merito con la Lazio Nuoto, prossima avversaria dei leoncini.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento della partita dei ragazzi, sopratutto dopo l’espulsione definitiva di Nicolia. Giocare e vincere senza di lui darà sicuramente più consapevolezza a tutto il gruppo. Ora ci prepareremo al meglio per la partita contro la Lazio, un bel banco di prova per capire le nostre ambizioni in questo campionato».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 4, Quattrociocchi 1, Caciolo 4, Ciaschi, Cristofanilli 1, Nicolia 6, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, Gaetani, Venditti. TPV: Federico Ceccarelli.

