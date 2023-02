Libero Mazzaroppi: “Grazie alla meravigliosa comunità di Sora insieme a Luca Di stefano”

Una serata strepitosa, accolti da centinaia di persone: la comunità di Sora lunedì sera ha incontrato i candidati del Partito Democratico al Consiglio Regionale del Lazio. Libero Mazzaroppi e Sara Battisti, con il leader di Pensare Democratico Francesco De Angelis, sono stati salutati con affetto, lo stesso che i cittadini nutrono per il suo giovane sindaco Luca Di Stefano.

“Ho creduto fortemente nella candidatura di Luca a Presidente della Provincia – ha detto Libero Mazzaroppi – l’ho sostenuta ed ho profuso ogni sforzo per coinvolgere sempre più amministratori in questo progetto. Che si è rivelato vincente: abbiamo adesso il più giovane presidente della Provincia d’Italia e una donna come vicepresidente, Valentina Cambone, siamo riusciti a ridare anche al sud della provincia di Frosinone quella rappresentatività che merita”.

Un impegno, quello di Mazzaroppi, che è stato testimoniato anche dai suoi compagni di viaggio, a cominciare da Francesco De Angelis: “Libero è stato prezioso e decisivo per la vittoria di Luca Di Stefano alla Provincia – ha detto – ha consentito quella saldatura che ha unito il territorio e che ci ha fatto vincere”.

Parole di stima anche da Sara Battisti: “Libero ha raccolto tutto il consenso del cassinate, si è messo al lavoro per eleggere Luca Di Stefano. Lo ha fatto per il bene di questa terra, gli ha chiesto un patto di collaborazione tra i territori, per farli crescere insieme”.

“Con Sara e Francesco abbiamo lavorato tanto insieme per raggiungere questo obiettivo – ha proseguito Mazzaroppi – Ora dobbiamo fare lo stesso in Regione: continuare a viaggiare uniti per tagliare questo nuovo ambizioso traguardo. La sfida è difficile, ma lo era anche quella delle provinciali: possiamo vincere, anzi, vinceremo!”.

comunicato stampa