Frosinone, lunedì arriva il presidente regionale di Fare Verde. Durissime critiche a Raggi e Zingaretti per gestione rifuti.

Fare Verde sulla grave situazione dei rifiuti a Roma. “La Raggi e Zingaretti hanno buttato al vento troppi anni e non sono stati capaci di risolvere il problema.” Da lunedì il presidente regionale di Fare Verde, Silvano Olmi, sarà per tre giorni a Frosinone e Latina per incontrare dirigenti e iscritti.“Anni buttati. La Raggi e Zingaretti non sono stati capaci di risolvere il problema rifiuti, penalizzando così i cittadini di Roma e del Lazio. Lo stato di emergenza spalanca le porte alla scellerata costruzione degli inceneritori”.Sono durissime le critiche dell’associazione ambientalista Fare Verde rivolte alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accusati di non aver risolto il problema dei rifiuti.Per discutere di questo grave problema, lunedì, martedì e mercoledì, il presidente regionale di Fare Verde, Silvano Olmi, sarà in visita a Frosinone e Latina dove incontrerà gli iscritti e i dirigenti locali dell’associazione.“Zingaretti va avanti ad ordinanze e ricopre di rifiuti i cittadini delle province – dichiara il presidente regionale di Fare Verde Silvano Olmi – l’immondizia viene dirottata nelle discariche di Viterbo e Civitavecchia.La Capitale è sommersa dai rifiuti – prosegue Olmi – la raccolta differenziata inesistente, non c’è un progetto condiviso con la cittadinanza e le associazioni. In questo stato di perenne emergenza, il rischio è quello di aprire la strada a progetti folli come gli inceneritori. Chi andrà a governare Roma si troverà a dover affrontare questa grana lasciata da chi lo ha preceduto.”Esprimono forte preoccupazione anche il presidente di Fare Verde provincia di Frosinone, Marco Belli; la presidente provinciale di Fare Verde Latina, Roberta Di Girolamo e il commissario dell’associazione per Roma e l’area metropolitana, Paolo Giardini.“Dietro ai rifiuti ci sono troppi interessi – dichiarano Belli, Di Girolamo e Giardini – portare l’immondizia in giro per la Regione non risolve il problema e provoca un aumento dei costi per i cittadini, un maggiore traffico veicolare e il conseguente inquinamento atmosferico.”

Associazione ambientalista Fare Verde Lazio