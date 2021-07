Alvito, presentato il calendario del 55° agosto alvitano

Ecco la locandina del calendario estivo edizione 2021. “Ripartiamo, insieme!” è lo slogan di questa estate, a testimoniare le difficoltà ed al contempo la voglia di tornare a vivere la nostra Città. Nonostante il difficile momento, con la prudenza e l’accortezza del caso, si è messo insieme un calendario variegato e ricco come sempre, capace di attrarre ed intrattenere ogni fascia di età.A partire dai più piccoli con il secondo campo estivo della stagione ed i laboratori. Ovviamente tanto tanto teatro, con la quarta edizione dell’acclamata CastellinAria, che in otto giorni di attività ci delizierà con incontri laboratori aperitivi spettacoli e concerti. Ed ancora appuntamenti con il teatro con Ivano Capocciama e la 6° edizione della Notte dei Cantastorie ed uno spettacolo della Fita Frosinone dedicato al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Tante le escursioni naturalistiche a cura de I cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino, quella riconfermata del Brindisi sotto le stelle nella notte di San Lorenzo e la CamminAlvito del 22 agosto. Sempre importanti le visite alla scoperta del Centro Storico con il Sif Cultura, con aperture eccezionali alla scoperta del Borgo. Torna il Festival delle Storie nella sua 11° edizione dopo lo stop del 2020 ed altre tre presentazioni di libri sotto le stelle. Si mantengono le tradizioni popolari con la Festa della Montagna, la Sagra di Pizza e Mortadella e San Biagio sotto le Stelle dell’Associazione Silvio Castrucci, ed una prima edizione di “Castelliamo” con la Saoms del Castello di Alvito. Non mancano le feste religiose, sempre sentite, la 41° personale di pittura di Gianfranco Renzi e la celebrazione della IV edizione del Sentiero Sipari. Un ringraziamento sentito per il sempre cospicuo attivismo va alle associazioni, i comitati e tutti coloro che hanno dato un loro contributo per provare a fare qualcosa di bello insieme, grati per una risposta sempre positiva ad un appello importante: ripartiamo, insieme!

comunicato stampa