Frosinone, il saluto del Sindaco Mastrangeli al dott. Condello. Benvenuto al dott. Morelli

“Con grande stima e gratitudine, da parte mia personale, dell’amministrazione comunale e della città di Frosinone, desidero rivolgere un sentito saluto al Dott. Domenico Condello, che lascerà il capoluogo per assumere un nuovo e prestigioso incarico, andando a guidare l’Ispettorato di Montecitorio, deputato alla sicurezza della terza carica dello Stato, con il compito quindi di presidiare, con discrezione e la consueta efficienza, un luogo istituzionale di fondamentale importanza per il nostro Paese e le persone che vi operano – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Nei due anni trascorsi a Frosinone, la fermezza, la competenza e l’altissima professionalità con cui il dott. Condello ha guidato la Questura, coordinando le attività capillarmente e quotidianamente svolte dalle donne e dagli uomini in divisa sempre presenti sul nostro territorio, unite alla dedizione profusa, sono state fondamentali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, riaffermando – e il pensiero va al terribile episodio avvenuto nel capoluogo, mai registrato prima nella nostra Città – con decisione il valore della legalità e la presenza da parte dello Stato. La sua vicinanza alle esigenze del territorio e le sue qualità umane hanno impresso un segno indelebile nella nostra comunità.

Sono certo che, anche nel nuovo incarico, porterà avanti con successo quegli stessi valori che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare a Frosinone. Desidero, inoltre, porgere il più caloroso benvenuto al Questore dott. Pietro Morelli. Grazie alla sua esperienza e alle sue eccezionali qualità, per le quali è stato premiato più volte con lodi ed encomi, saprà proseguire e implementare l’importante lavoro svolto, garantendo la sicurezza e la serenità della nostra comunità. L’amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – sarà, nel rispetto delle singole competenze istituzionali, un interlocutore sempre attento e disponibile ad attuare ogni iniziativa a beneficio della sicurezza dei cittadini e della tutela della legalità del territorio”.

COMUNICATO STAMPA